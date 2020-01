Boneca de Pabllo Vittar esgota em lojas dos Estados Unidos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última quinta-feira (9), a empresa norte-americana que comercializa os bonecos Funko lançou uma versão da artista Pabllo Vittar causando enorme alvoroço entre os fãs da cantora. A versão da boneca da artista brasileira apresenta um visual inspirado no figurino do clipe de ‘Problema Seu’.

No entanto, após o lançamento na loja online da Funko e no site Hot Topic, a boneca chegou a ficar indisponível para compra por conta da alta procura.

Nas redes sociais os fãs da cantora contaram que não conseguiam comprar as bonecas nas lojas online e em lojas especializadas em Funko nos Estados Unidos, a boneca de Pabllo estava esgotada.

“Tentei procurar a boneca em duas lojas de NY e disseram que já não tinha mais a Funko da Pabllo”, “Não estou conseguindo comprar a boneca da Pabllo, alguém me ajudaaaa?” “Fui comprar o Funko Pop da Pabllo hoje, fui em todas as lojas de Massachussets da Hot Topic’s e em todas estavam esgotadas… A funcionário me disse que acabaram todas em menos de 12 horas” e “Meu Deus, ninguém ta conseguindo comprar mais a Funko da Pabllo aqui nos Estados Unidos. Já esgotou?”, foram alguns comentários dos fãs nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (10), as bonecas já aparecem disponíveis novamente para compra, mas apenas nas lojas online. Com valores entre 12,50 a 15 dólares (R$ 55 a R$ 70), a Funko de Pabllo Vittar ainda está esgotada em lojas e ainda não chegaram ao Brasil.

Fonte: Notícias ao Minuto/Fot0: Reprodução Funko