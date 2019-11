Black Friday do Via Café Garden Shopping ocorrerá neste fim de semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo fim de semana, será realizada, no Via Café Garden Shopping, uma das ações mais esperadas pelos consumidores: a “Black Friday”, que é inspirada na grande promoção de varejo dos Estados Unidos. E o intuito do centro de convivências é, além de oferecer produtos com até 70% de desconto, proporcionar mais conforto aos consumidores.

Na Black Friday de 2019, haverá descontos de até 70% em produtos de segmentos variados, como eletroeletrônicos, moda e calçados femininos, masculinos e infantis, acessórios, itens de perfumaria, brinquedos, além de diversas opções em alimentação. De acordo com a coordenadora de Marketing do empreendimento, Etienne Bandeira, com a ação, a expectativa é de um incremento de aproximadamente 12% nas vendas.

“Teremos promoções em todos os setores: Eletrônicos, moda, acessórios, perfumaria e também as lojas de departamento e operações de alimentação, que oferecerão mega descontos em seus produtos. Com isso, nossas expectativas são as melhores, pois é uma ótima oportunidade para comprar aquele produto tão desejado e antecipar as compras de Natal”, afirma.



E pensando no grande movimento que os dois dias de promoção trarão ao shopping, algumas lojas do centro de convivências operarão em horário estendido. “Diante disso, esperamos receber, nesse período, um público 15% maior do que no ano passado”, concluiu Etienne.

Horário Especial Black Friday

Sexta-feira (29/11):

– das 7h às 0h: Havan

– das 8h às 23h: Lojas Americanas, União (1 a 99), Renner e Riachuelo

– das 10h às 23h: Demais operações

Sábado (30/11):

– das 10h às 23h – Todas as lojas

Domingo (01/12):

– das 13h às 19h: Todas as lojas

Fonte e foto: Via Café Garden Shopping