Black Friday: 108% dos consumidores que estão fazendo compras online pela primeira vez são pessoas com mais de 60 anos

Segundo dados da Loja Integrada, o aumento de pessoas com mais de 60 anos que compraram produtos online foi de 90.22% em agosto, comparado com o mesmo período do ano passado.

A principal temporada de compras para o varejo chegou, a Black Friday 2020 tem expectativas elevadas, afinal, os números são surpreendentes e mostram que essa será uma edição histórica. De acordo com levantamento da Loja Integrada – plataforma gratuita para criação de lojas virtuais – 72% dos pequenos varejistas estão otimistas com a data, além disso, entre os meses de março e maio, foram movimentados R$ 415 milhões em vendas – 377% mais que a Black Friday 2019.

Com os acontecimentos deste ano, a tendência, desde março, e todas as mudanças demonstram um novo comportamento do consumidor. Em outro levantamento, a empresa pode perceber que 108% dos consumidores que estão fazendo compras online pela primeira vez são pessoas com mais de 60 anos. “Com a pandemia, a digitalização do varejo foi imediata. Até os públicos mais tradicionais (acima de 60 anos) mantiveram um consumo alto de compras pela internet. As pessoas estão mais propensas a consumir ofertas em e-commerces e, para muito varejista físico, a internet tem sido a solução esse ano.” explica Pedro Henrique Freitas, CEO da Loja Integrada.

A digitalização proporciona oportunidade para quem quer vender e para quem quer comprar. Por isso, o executivo do e-commerce preparou algumas dicas importantes para quem deseja comprar pela primeira vez na Black Friday:

Sites seguros

Com uma grande parcela de idosos comprando pela primeira vez, é preciso estar em alerta se o site é realmente confiável para realizar uma compra. Apesar de uma boa apresentação e estrutura na página, observe alguns detalhes: verifique a lista de sites não confiáveis do Procon, confira se o site contém o cadeado em frente ao endereço, verifique o nome do site e faça pesquisas de reputação

Meios de pagamento

Em temporadas de compras, muitos sites acabam aproveitando a oportunidade para enviar ao e-mail boletos falsos de compras que muitas vezes não foram realizadas. Entre as escolhas para pagamento, opte por cartões de crédito, atualmente existem algumas opções de cartões virtuais, ou seja, ele é utilizado apenas para aquela compra. Após o uso o cartão não ficará mais válido, isso evita possíveis golpes e clonagens. Caso exista algum problema com a compra, a utilização do cartão permite uma resolução mais rápida do problema direto com a central.

Preços dos produtos

Se existir o desejo de um produto específico, aproveite os dias anteriores para pesquisar quais os preços que estão sendo ofertados. Dessa forma, será possível analisar se as ofertas oferecidas estão dentro da proposta esperada. No dia das promoções, procure o mesmo produto em diversas empresas do mesmo departamento para entender qual a melhor escolha.

Idosos no empreendedorismo

Falando em tendência pela internet, um público que ganhou atenção foram os idosos. Em pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor em parceria com o Sebrae, mostra que a proporção de donos de negócios com 65 anos é 7% do total no Brasil, alcançando cerca de 2,2 milhões de empreendedores.

“O que podemos perceber é que o setor de e-commerce passou a oferecer mais competitividade, além de abrir um leque de opções para quem deseja se tornar um novo lojista. Desejamos que seja possível sair da zona de conforto, no caso dos lojistas com mais de 60 anos, é muito válido que o empreendedorismo seja realizado por todos”, comenta o executivo.

