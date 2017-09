Bienal abre espaço para discutir a dança contemporânea

A Bienal de Dança não é só espetáculo. Quem deseja refletir ou saber mais sobre dança contemporânea, pode participar das ações formativas oferecidas pelo festival. De 15 a 24 de setembro, a mostra promove uma série de atividades, como mesas de discussão, oficinas, workshops e até lançamentos de livros.

Há participações gratuitas e pagas, abertas para o público em geral e que também pretendem contribuir com a formação dos próprios dançarinos participantes dos espetáculos.

Também estão entre os destaques da programação as residências para participar das performances “O Lago das Bicicletas” e “Rasha Show”, além das atividades “Oficina de Honestinade Artística”, “Oficina Fleshion” e “Compartilhamento de um processo de criação”. Entretanto, essas atividades já tiveram as inscrições encerradas.

O workshop de voguing “Crie sua própria pose”, conduzido por José Gutierrez, que já trabalhou com a cantora Madonna como coreógrafo e dançarino, também está esgotado. Confira, abaixo, as atividades com vagas disponíveis.

Gênero e sexualidade na dança

Entre os destaques, está a mesa de discussão “Dança em tempos de novos masculinos e femininos”. A atividade, que acontece no dia 22 no Espaço Arena do Sesc, pretende debater como a dança tem correspondido às mudanças de gênero e sexualidade que têm sido mais frequentes nos últimos anos, em um contexto em que o feminismo se reafirma e que novas identidades e símbolos também surgem.

A mesa é formada por Adriana Grechi, coreógrafa, dançarina e professora; Coletivo Toda Deseo, artistas mineiros do espetáculo “Campeonato Interdrag de Gaymada”, que pesquisam novas formas de ocupação teatral a partir das questões de identidade de gênero e orientação sexual; e Clarissa Sacchelli, coreógrafa e performer.

A ação acontece às 14h, e tem entrada gratuita.

Conexões com outras linguagens

No dia 21, também no Espaço Arena, o bate-papo é sobre “Dança e seus diálogos com as artes visuais e o cinema”. A mesa será conduzida por Fabio Cypriano, doutor em comunicação e semiótica, Daniela Mattos, artista, educadora e curadora independente, e Renan Marcondes, artista, pesquisador e doutorando em artes cênicas.

Os pesquisadores pretendem evidenciar o aumento dos diálogos entre a dança, o cinema e as artes visuais a partir do advento da dança contemporânea.

Nesse sentido, discutem de que forma as produções mais recentes de dança se relacionam, se completam e até se confundem com as produções de outras áreas. A discussão também está prevista para começar às 14h, com participação gratuita.

Influência da etiqueta no corpo

A oficina “Corpo e Etiqueta: normatizando os fazeres da dança” aborda até que ponto as regras de etiqueta exercem influência sobre o corpo das pessoas. A atividade é ministrada pela pesquisadora Ana Teixeira, doutora em comunicação e semiótica e consultora da série Dança Contemporânea, da Sesc TV.

De acordo com a pesquisadora, a etiqueta é um código social que rege as normas de conduta da sociedade, além de determinar como os indivíduos devem se portar entre si. Esse conjunto de regras veio da corte francesa e chegou ao Brasil com a vinda da família real em 1808. 0A prática acontece no Museu da Imagem e do Som, com ingressos que variam de R$ 6 a R$ 20. As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc.

Dança é ‘combustível’ em viagem

No dia 18, às 16h, acontece o lançamento do livro “Astroneto”, voltado para as crianças, mas não só para elas. O história fala sobre um viajante de espaçonave que se perdeu em um buraco negro. Depois de muito tentar, descobre que sua nave pode ser movida a dança.

A obra de Jorge Alencar e Neto Machado propõe um estímulo ao movimento e aprofunda o conceito de coreografia, como uma forma de organizar ações e pensamentos.

O livro também provoca questionamentos relacionados a tempo e espaço, relacionamentos, corpo e voz. O lançamento é na Área de Convivência do Sesc, e tem entrada gratuita.

Intercâmbio cultural

Como uma forma de expor elementos da cultura e da dança africana, no dia 17 o coreógrafo Salia Sanou, diretor do espetáculo “Do Desejo de Horizontes”, realiza uma Masterclass de Danças Africanas, às 14h, no Jardim do Sesc. A participação é aberta e gratuita.

O artista, fundador da companhia Mouvements Perpétuels, é natural do país africano Burkina Faso e, atualmente, vive entre a França e a África. Em seus projetos, desenvolve ateliês de dança em campos de refugiados, que têm como proposta promover um diálogo entre as danças africanas ancestrais e as produções europeias contemporâneas. Bate-papo com performance

No dia 19, o festival realiza um bate-papo e, em seguida, uma performance com Alejandro Ahmed, coreógrafo, diretor artístico e bailarino da companhia de dança Cena 11. A ação acontece no CIS Guanabara, às 17h, com entrada gratuita.

O artista promoveu o desenvolvimento de uma técnica que visa produzir uma dança em função do corpo, de movimentos que acontecem naturalmente a partir do processamento de ideias.

A conversa também é acompanhada pelos pesquisadores e artistas Cristine Greiner, Marcelo Evelin, Takao Kawaguchi, Ricardo Muniz Fernandes e Hideki Matsuka.