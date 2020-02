BBB20: Manu brinca sobre possibilidade de gravidez

Pin Compartilhar 0 Compart.

Manu brincou com a possível gravidez após menstruação atrasar e disse que seria uma ‘boa manchete’

Em dia de Big Fone e formação de paredão, foi a possibilidade de gravidez na casa que agitou os fãs do reality nas redes sociais no último domingo (16). Isso porque a cantora Manu Gavassi falou que sua menstruação está atrasada e até brincou com a possibilidade de estar grávida.

“Seria uma boa manchete”, disse ela a Marcela. A médica, no entanto, lembrou Manu que o atraso pode ser resultado apenas do estresse e da alimentação: “Sim, nada do que como aqui, eu como lá fora”, afirmou a cantora. “Mas se você está encanada, pede pra eles um teste [de gravidez]”, finalizou Marcela.

Lembrando que Manu começou a namorar com o engenheiro Igor Rodrigues quando já estava dentro da casa. O pedido foi feito no primeiro dia de confinamento da cantora, direcionado a uma das câmeras. Ele aceitou por meio de um cartaz mostrado aos participantes da casa de vidro, que ficou por alguns dias em um shopping no Rio.

Com a possibilidade de gravidez, Manu voltou a protagonizar uma série de memes nas redes sociais, como tem acontecido desde o início do programa.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram