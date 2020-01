BBB 20: participantes, novidades e curiosidades

Pin Compartilhar 0 Compart.

O BBB (Big Brother Brasil) chega à sua edição de número 20 neste ano e contará com muitas novidades. O maior reality show da Rede Globo estreia na próxima segunda-feira (21) e os x participantes foram divulgados na última quinta (16).

PARTICIPANTES DO BBB

Sempre existe muita especulação sobre a lista dos participantes do Big Brother Brasil. A expectativa de ter ex-brothers se confirmou, assim como a presença de influenciadores.

A Globo divulgou que a lista completa será anunciada durante a programação da emissora na tarde deste sábado (18).

Anônimos também têm a chance de participar do BBB20. Eles devem ficar separados das celebridades no início do programa antes de todos se conhecerem.

O os grupos foram divididos entre “pipoca” (iniciantes) e “camarote” (os conhecidos do público).

Confira à lista:

– Felipe – 27 anos, arquiteto (pipoca)

– Babu Santana – 40 anos, ator de Tim Maia (camarote)

– Flayslane – 25 anos, cantora (camarote)

– Bianca Andrade – 25 anos, empresária (pipoca)

– Gizelly – 28 anos, advogada criminalística (pipoca)

– Gabi Martins – 23 anos, cantora (camarote)

– Guilheme – 28 anos, modelo (pipoca)

– Pyong Lee – 27 anos, hipnólogo (camarote)

– Lucas – 26 anos, fisioterapeuta (pipoca)

– Manu Gavassi – 27 anos, cantora e atriz (camarote)

– Thelma – 35 anos, médica anestesiologista (pipoca)

– Petrix Barbosa – 27 anos, atleta de ginástica artística (camarote)

AS NOVIDADES DA NOVA EDIÇÃO

Boninho, José Bonifácio Oliveira, voltou à direção do BBB neste ano e vem soltando spoilers da nova edição. Uma delas, inclusive, é um preço menor do pay-per-view do reality.

A maior novidade até agora é que o uso do celular está permitido. Entretanto, os participantes não vão ter comunicação com o mundo exterior. Basicamente a ideia é que os celulares tenham uma função de registrar o que se passa dentro da casa. Ou seja,

Além disso, o queridômetro voltará a ser utilizado. Contudo, dessa vez os participantes do BBBB também poderão ver as avaliações dos colegas. A princípio, isso será feito com o celular.

Por fim, algumas medidas ainda darão a dinâmica do programa. É esperado que o líder tenha mais poderes, como escolher quem fica na Xepa e quem terá acesso VIP aos alimentos, e que haja releitura de provas famosas.

Tiago Leifert seguirá na apresentação do BBB. Enquanto isso, três repórteres, sendo duas ex-bbbs, vão comandar a Rede BBB na internet e nas ruas. Nyvi Estephan, youtuber e apresentadora, fará parte da equipe ao lado de Ana Clara, terceira lugar no BBB 18, e Fernanda Keulla, campeã do BBB 13.

Nyvi, Anan Clara e Fernanda Keulla ficarão por conta do Rede BBB/Foto: Divulgação BBB

Já outro trio será formado por Bruno de Luca, Titi Müller e Vivian Amorim vão apresentar o BBB – A Eliminação, no Multishow. O programa recebe os participantes eliminados da casa semanalmente.

Também se sabe que a atriz Deborah Secco foi convidada a participar do reality, mas não foi divulgada como ela vai participar.

Fonte: Portal do Paraná