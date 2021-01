Bazar Refazer reabre com várias novidades

Dentre as promoções, poderão ser encontradas duas peças por R$ 5,00 e cinco peças por R$ 10,00.

Artigos novos e decorativos, grande promoção de roupas masculinas, femininas, infantis, sapatos, bolsas e bijuterias em geral marcarão a reabertura do Bazar da Associação Refazer Santa Rita Rita de Cássia, dia 1 de fevereiro. Devido à pandemia, seu horário de funcionamento será das 13:30 às 17 horas, às segundas e quintas-feiras. Dentre as promoções, poderão ser encontradas duas peças por R$ 5,00 e cinco peças por R$ 10,00.

Máscaras, número reduzido de pessoas, conforme o protocolo sanitário, além de álcool em gel -oferecido na entrada- darão a tônica do atendimento. Será terminantemente proibido aglomeração no recinto. A Refazer localiza-se na rua Estados Unidos, 370, no bairro Canaã.

Vale ressaltar que, a entidade atende 100 famílias carentes, com cestas básicas, verduras e legumes, café da manhã das 5 às 7 horas a quem vai ao trabalho, moradores de rua, além de disponibilizar cadeiras de rodas e de banho, bengalas e andadores. Oferece aulas de dança, informática, reforço escolar a alunos da rede pública, artesanato e crochê.

A Associação aproveita para agradecer todos que colaboraram com a entidade em 2020 e aos parceiros constantes. Espera ainda que, neste ano, cujos prognósticos sanitários, sociais e econômicos não parecem animadores, continuar contando com a ajuda dos varginhenses, visando prosseguir seu trabalho de atender os menos favorecidos, de forma a amenizar um pouco suas dificuldades cotidianas.