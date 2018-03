Barbie homenageia ícones femininos e lança boneca Frida Kahlo no dia Internacional da Mulher

Barbie está empenhada em empoderar e incentivar meninas a serem tudo que quiserem. Assim, no Dia Internacional da Mulher, a marca homenageará 17 mulheres ao redor do mundo que quebraram barreiras e são inspiração para a próxima geração. Entre as figuras imortalizadas, Barbie destaca 14 mulheres que serão presenteadas com uma boneca única e exclusiva, feita a sua semelhança, por meio do Barbie Shero Program. Além disso, a marca apresenta hoje suas novas bonecas da linha inédita Barbie Mulheres Inspiradoras, que inclui Frida Kahlo, Amelia Earhart e Katherine Johnson. Frida Kahlo chega ao Brasil neste mês (R$ 249.99).

De acordo com uma pesquisa encomendada pela Mattel*, 86% das mães norte-americanas se preocupam com as referências a que suas filhas são expostas. Barbie quer, incentivar uma reflexão em torno da importância de bons exemplos para meninas. Barbie Shero e a nova linha de bonecas Mulheres Inspiradoras têm como objetivo motivar ainda mais as meninas com histórias de mulheres que fazem a diferença ao redor do mundo.

– Linha de bonecas “Mulheres Inspiradoras” – Essa linha de bonecas traz conteúdo educacional para meninas, com informações sobre as contribuições de cada uma dessas mulheres para a sociedade. As três primeiras bonecas desta série são:

o Amelia Earhart – Americana e primeira aviadora feminina que atravessou o Oceano Atlântico, desafiando corajosamente os protocolos da época e quebrando recordes mundiais na aviação.

o Frida Kahlo – Artista Mexicana que ganhou reconhecimento por seu estilo e perspectiva única, tornando-se uma célebre artista ativista e símbolo de força.

o Katherine Johnson – Física, cientista espacial e matemática, atravessou barreiras de raça e gênero e se juntou a um grupo de mulheres contratadas pela NASA. Trabalhou com “computadores humanos” para calcular o trajeto do primeiro voo tripulado americano para o espaço.

– Barbie Shero Program –Conheça as 14 mulheres que quebraram barreiras, são inspiração para a próxima geração de meninas e agora são homenageadas por Barbie com uma boneca única, feita a sua semelhança, por meio do programa Barbie Shero. Desde 2015 a marca já homenageou muitas mulheres, incluindo Ibtihaj Muhammad, Misty Copeland, Ava DuVernay, Eva Chen e Ashley Graham.

o Patty Jenkins, cineasta, EUA – Escritora e diretora que se tornou a primeira mulher a dirigir um filme com um orçamento de mais de US $ 100 milhões – Wonder Woman.

o Chloe Kim, campeã e atleta de snowboard, EUA – Mulher mais jovem a ganhar uma medalha olímpica no Women’s Snowboard Halfpipe durante as Olimpíadas de Inverno de 2018.

o Bindi Irwin, conservacionista, Austrália – Celebridade internacional que herdou a paixão de seu pai – o Caçador de Crocodilos – pela vida selvagem e se dedica a inspirar a próxima geração a fazer a diferença no mundo.

o Nicola Adams, boxeadora, Reino Unido – Duas vezes medalhista de ouro, Nicola é a única boxeadora feminina na história do esporte a ganhar títulos olímpicos mundiais e europeus.

o Çağla Kubat, atleta de Windsurf, Turquia – Campeã de windsurfe e membro do time de vela e de windsurf do Fenerbahçe, fundou sua própria escola de windsurf para jovens surfistas.

o Hélène Darroze, chef de cozinha renomada, França – Quarta geração como cozinheira francesa com três restaurantes e duas estrelas Michelin.

o Hui Ruoqi, campeã de volleyball, China – Décima quinta capitã da equipe feminina chinesa de vôlei que também ganhou ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

o Leyla Piedayesh, designer e empreendedora, Alemanhã – Imigrante iraniana e fundadora da famosa marca de roupas Lala Berlin, que incorpora elementos urbanos e elegantes em malha de alta qualidade.

o Lorena Ochoa, jogadora profissional de Golf, México – Atleta, mãe, empresária e incentivadora do Golf no México

o Martyna Wojciechowska, jornalista, Polônia – Apresentadora de TV, editora de revista, autora, diretora e a segunda polonesa a conquistar o Seven Summits.

o Sara Gama, jogadora de futebol, Itália – Capitã do time italiano de futebol, membro do Conselho Federal e presidente da Comissão para o desenvolvimento do futebol feminino.

o Xiaotong Guan, atriz e filantropa, China – Conhecida como filha da nação da China, é embaixadora do “Dia Mundial da Vida”, uma campanha conjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Fundo Internacional para o bem-estar dos animais e conservação da natureza.

o Yuan Yuan Tan, primeira bailarina, China – Bailarina e dançarina principal no Ballet de São Francisco. É também a principal dançarina convidada no Ballet de Hong Kong.

o Vicky Martin Berrocal, emprendedora e designer de moda, Espanha – Responsável pela direção criativa da empresa Victoria, com coleções que incluem fantasias festivas, vestidos de flamenco, bolsas e jóias.

Agora, Barbie convoca todos os seus fãs para marcar e compartilhar nas redes sociais as mulheres inspiradoras fazem a diferença em seu país, utilizando a hashtag #BarbieInspira. Para outras informações, visite o site da Barbie www.Barbie.com/rolemodels e siga @barbie e @barbiestyle nas redes sociais.

Fotos em alta resolução: https://drive.google.com/drive/folders/11N75i3vrgSzlvW5N8RzzuuzYReFNT0GC?usp=sharing

*A pesquisa online foi feita com mais de 8.000 mães de meninas entre 0-10 anos de idade, foi encomendada pela Mattel e conduzida pela empresa de pesquisa e Mercado OnePoll.

