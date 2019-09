Banda varginhense ‘Tuatha de Danann’ lança clipe da música “Turn”

Pin Compartilhar 0 Compart.

A banda Tuatha de Danann acaba de lançar o clipe da música “Turn”. O vídeo produzido para a segunda faixa do The Tribes, seu mais recente álbum, está disponível no canal da banda no YouTube.

Turn é uma das produções mais requintadas da história do quarteto mineiro e contou com a produção da Escadas Produções e elenco de atrizes do grupo Marina Azze.

Veja o clipe da música Turn

No roteiro, a história de uma artista que busca retomar a inspiração perdida e que na trajetória para quebrar seu bloqueio criativo encontra duas figuras feéricas, tão bem exploradas no repertório do Tuatha ao longo dos tempos. Seriam essas figuras fadas, bruxas, espíritos, fruto de sua imaginação? As imagens passam a conduzir os desenhos da artista e são o fio condutor do clipe.

“Ao final, a artista da história encontra essas figuras e fica no ar se o acontecimento foi uma loucura de sua imaginação ou se realmente um povo mágico a inspirou e levou para o mundo etéreo que o clipe retrata ou mesmo se rolou um ato demiurgico dela criar e dar vida àquelas figuras”, explica o vocalista e guitarrista Bruno Maia.

Turn foi gravado na área verde de Varginha, em Minas Gerais, e esse é o principal cenário. Nas cenas, a banda aparece em ação em estúdio assim como a atriz que interpreta a pintora. Com direção de Alexandre Felix de Carvalho, a produção levou 30 dias para ficar pronta entre o processo de gravação e edição.

FICHA TÉCNICA

Produção: Escadas Produções

Direção e Roteiro: Alexandre Felix de Carvalho

Direção de Fotografia: Allan Felix de Carvalho Assist.

Produção: Moisés Basílio C. Jr e Laiz Fernandes

Elenco: Marina Azze, Vitória Raciane e Marcelly Ribas

Iluminação: Rato

Contato

https://www.facebook.com/Tuathadedanannofficial/

contato@tuathadedanann.art.br

shows@tuathadedanann.art.br

Fonte: Varginha Digital / Foto e vídeo: Divulgação