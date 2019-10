Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 19 de outubro a banda Supercombo se apresenta em Juiz de Fora, Minas Gerais. Além da Supercombo, a banda Scalene também sobe ao palco do Cultural Bar.

A Supercombo é uma das bandas de maior destaque da nova geração do rock brasileiro, formada por: Leo Ramos (voz e guitarra), Pedro “Toledo” Ramos (guitarra e voz), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclado) e André Dea (bateria), arrebata milhares de fãs de todas as idades por onde passam.

Com letras que levam a uma jornada de autodescobertas, a Supercombo consegue tocar no íntimo dos ouvintes que refletem sobre situações do cotidiano, gerando uma identificação pessoal com a música.

Em março desse ano a banda apresentou seu novo álbum de estúdio “Adeus, Aurora”. O trabalho leva o mesmo nome da revista em quadrinhos que a Supercombo lançou no final do ano passado.

“Adeus, Aurora”, conta com 10 faixas autorais e inéditas. As canções que compõem o CD são “Guarda Chuva”, “O Guerreiro e a Selva”, “Menina Largata”, Robozin”, “2 e 1”, “Meu Colorista”, “Parafuso a Menos” “Cela”, “Xepa das Estrelas e “Maremotos” que já soma mais de 2 milhões de views no YouTube.

