Banda Mato Seco e João Suplicy lançam canção sobre o fim da quarentena

Em parceria com o cantor João Suplicy, a banda Mato Seco lança no dia 24 de Julho o single, ‘Filhos da Quarentena’, disponível no YouTube e em todas as plataformas de streaming. A música fala sobre a perspectiva de futuro das pessoas pós pandemia do Covid 19.

Filhos da quarentena retrata o momento difícil que estamos passando e faz algumas indagações sobre o comportamento do ser humano durante essa pandemia. A mensagem da música é clara, e pede que as pessoas deixem de lado a ganância e o ego, para que possam dar valor às coisas simples da vida, que são as que realmente importam.

A canção foi gravada em duas etapas, uma parte o Mato gravou em seu estúdio em São C. do Sul, no ABC Paulista, e João Suplicy gravou em casa com seu celular, respeitando todas as medidas de isolamento social.

“Mais uma vez o Mato Seco mostra um som único, com letra atual e flow impecável, a mix merece uma atenção especial, deixou o som num nível faixa preta”. Luka Salomão, Locutora da rádio 89 FM

Pré Save: https://ps.onerpm.com/2344459868

Sobre os artistas:

Completando 18 anos de carreira o Mato está se reinventando, mostrando amadurecimento e evolução em suas canções. Nos últimos meses a banda vem compondo e preparando canções para o momento de retomada. Desde o início da pandemia a banda apresentou 3 lives beneficentes, levando cultura e entretenimento aos seus fãs nesta quarentena.

“A música fala da esperança de que essa tragédia toda que é a pandemia possa nos trazer algo de bom. Que possamos tirar disso tudo algum aprendizado, alguma conscientização dos caminhos que estamos percorrendo e quem sabe repensarmos algumas prioridades e questionarmos valores.” João Suplicy

João Suplicy traz toda a versatilidade de seu DNA para a música. Ao longo de seus 20 anos de carreira, o cantor passeou por diversos estilos musicais, mesclando suas referências, dessa vez se une ao reggae roots do Mato seco, numa canção que fala de amor e esperança após essa pandemia.

Fonte:Rodrigo Almeida/ Foto:Divulgação