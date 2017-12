Audiência: “Celebridade” supera estreia de 4 antecessoras no “Vale a Pena Ver de Novo”

Sucesso do horário nobre da Globo em 2003, “Celebridade” retornou nesta segunda-feira (4) em grande estilo à grade da emissora.

A reestreia da trama de Gilberto Braga, veiculada das 16h22 às 16h43 dentro do “Vale a Pena Ver de Novo”, rendeu ao canal carioca média de 14 pont

Na mesma faixa, a vice-liderança coube ao “Casos de Família” (6), telebarraco do SBT. Já a Record garantiu a terceira colocação, consolidando 5 pontos com “Bicho do Mato” e “Cidade Alerta”.

Embora tenha ficado abaixo do primeiro capítulo de sua antecessora direta, “Senhora do Destino” (16), “Celebridade” superou em audiência a estreia de diversos títulos anteriores da faixa, como “Cheias de Charme” (12), “Anjo Mau” (10), “Caminho das Índias” (13) e “Da Cor do Pecado” (12), além de empatar com os debutes de “O Cravo e a Rosa”, “Caras & Bocas” e “O Rei do Gado”.

Vale ressaltar ainda que, no Rio de Janeiro, a história de Maria Clara Diniz (Malu Mader) voltou ao ar com desempenho ainda melhor, cravando média de 18 pontos e participação de 40%.

Fonte: RD1