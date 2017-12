Atriz de ‘A noviça rebelde’, Heather Menzies-Urich, morre aos 68 anos

A atriz, viúva do também ator Robert Urich, também participou das séries “Bonanza” (1970) e “Dragnet” (1967) e de outros filmes, como “Piranha” (1978) e “A morte vem do céu” (1982).

*Foto: (As atrizes Heather Menzies-Urich (à esq.), Kym Karath e Debbie Turner durante evento em homenagem ao 50º aniversário do filme ‘A noviça rebelde’, no Festival de Cinema Clássico do TCM, em 2015, em Los Angeles)

Fonte: G1 / REUTERS/Kevork Djansezian