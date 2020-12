Ator Paulo Guerra inova nas redes com humor

Ator é natural de Minas Gerais.

Roteirista, ator e empreendedor – o mineiro Paulo Guerra, 30 anos, que vive em Belo Horizonte, mas sempre com o pé no Rio de Janeiro tem garantido mais risadas nas suas plataformas (@euoguerra). Nessa semana, Paulo resolveu dar dicas “politicamente incorretas” para brincar com o público: “O mundo está muito sério e chato em muitos momentos… A gente precisa entender que o humor é necessário. Deixar de existir o humor é um retrocesso para a sociedade”, ressalta Paulo que durante a quarentena já garantiu mais de 5 milhões de visualizações dos vídeos ao lado da sua vozinha , Maria da Conceição, de 95 anos.

“Também estou escrevendo intensamente roteiro do meu show e criando novos conteúdos para a internet. Temos que seguir fortes e realizando o que a gente ama, o que toca a nossa alma”, conta Paulo Guerra que vem ganhando o Brasil e o mundo e deseja um 2021 ainda melhor. “Quero um novo ano repleto de realizações e evoluções. A gente está aqui para ser feliz e todo mundo nasceu para isso. Cada um de nós”, completa.