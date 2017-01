Ator Felipe Titto deixa UTI

O ator Felipe Titto, de 30 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo, nesta segunda-feira (23). Ele havia sido internado na manhã do domingo (22) com dores no peito e formigamento no braço esquerdo. A suspeita de infarto, no entanto, foi descartada, informou a assessoria de imprensa do ator. O hospital não divulgou boletim médico.

Titto já foi transferido para o quarto convencional da unidade Morumbi do hospital e deve receber alta médica em breve. Segundo a assessoria de imprensa do ator, ele já deve até participar de uma reunião de trabalho nesta tarde. A agenda de compromissos para esta terça-feira (24) também está mantida.

O ator deu entrada no hospital com suspeita de infarto, mas exames realizados descartaram a possibilidade. A assessoria de imprensa de Titto chegou a emitir uma nota informando que ele havia sofrido um ataque cardíaco. Agora, afirma que o diagnóstico é de uma miopericardite (infecção viral no miocárdio) que os médicos ainda verificam se foi proveniente de uma virose ou do contágio de dengue. Novos exames devem apontar a causa.

Por meio de sua conta na rede social Snapchat, Titto divulgou uma foto ainda no domingo em que aparece fazendo careta deitado em uma cama, com avental do hospital e um aparelho preso no peito. “Deu ruim, mas nóes é zikaaa”, publicou ele.

Ator desde a infância, Titto participou de várias campanhas publicitárias e estreou na dramaturgia em 2004, aos 16 anos, ao participar do seriado da TV Globo “Retrato Falado”. Foi em “Malhação”, porém, interpretando o papel de Marley, entre 2004 e 2007, que ele ganhou fama. Felipe Titto também atuou em novelas como “Avenida Brasil” (2012) e “Amor à vida” (2013-2014). Fonte: G1