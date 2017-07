Até domingo (16) a cidade de Poços de Caldas apresenta Festival Nacional de Cinema

A programação do mês de julho está repleta de atrações para todos os estilos em Poços de Caldas. A partir desta terça-feira (11), os amantes do cinema poderão participar da 3ª edição do Festcine, o Festival Nacional de Cinema de Poços de Caldas. O evento é gratuito e segue até o próximo domingo (16). Ao todo, o festival teve 400 inscrições e 23 filmes em curta-metragem foram selecionados para exibição no evento.