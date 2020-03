Astros de ‘De Volta para o Futuro’ se reúnem 35 anos após 1º filme

Pin Compartilhar 0 Compart.

O ator Michael J. Fox, 58, surpreendeu seus fãs mais saudosos nesta quarta-feira (4), ao publicar uma imagem recente em que aparece ao lado de Christopher Lloyd, 81, com quem atuou no filme “De Volta Para o Futuro” (1985).

A dupla se reuniu para um torneio de pôquer em um evento beneficente da Fundação Michael J. Fox, a fim de arrecadar fundos para uma pesquisa de Parkinson realizada anualmente. Fox foi diagnosticado com a doença em 1991, e fundou a organização de caridade em 2000.

Na imagem, publicada no Instagram, os amigos aparecem abraçados e sorrindo. Os fãs deixaram comentários nos perfis dos dois: “Duas lendas”; “Os melhores dos melhores” e “A melhor dupla de viajantes”, em referência ao primeiro filme, que teve duas sequências -uma em 1989, e outra em 1990.

No primeiro filme, que dá início à história dos outros longas, o personagem Marty McFly (Michael J. Fox) é um adolescente de uma pequena cidade californiana, que acaba sendo transportado para a década de 1950 quando a experiência do excêntrico cientista Doc Brown (Christopher Lloyd) dá errado. Viajando no tempo em um carro modificado, Marty conhece versões jovens de seus pais e precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele deixará de existir.

Em 2015, Lloyd disse à revista Hollywood Reporter que voltaria ao papel de Doc Brown, melhor amigo e companheiro de viagens no tempo de Marty McFly, mas apenas se todo o elenco estivesse de acordo. Na mesma época, também, o produtor Frank Marshall dizia que achava improvável o novo filme. Um quarto filme da sequência nunca chegou a ser feito.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução