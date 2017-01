‘Assassin’s Creed’ tem ótima estreia nos cinemas

O fim de semana trouxe resultados expressivos aos cinemas brasileiros. Na primeira posição, a adaptação do game Assassin’s Creed levou 750 mil pessoas aos cinemas, registrando a ótima média de 919 espectadores por sala.

Minha Mãe é uma Peça 2 caiu para a segunda posição, mas mantém resultados excelentes: com mais 696 mil ingressos, a comédia nacional chega a 6,5 milhões de ingressos vendidos e continua quebrando recordes . Moana – Um Mar de Aventuras veio logo atrás, com 667 mil espectadores na terceira posição.

Completando o top 5, a ficção científica Passageiros conquistou os 220 mil espectadores necessários para chegar à marca de um milhão de ingressos no total, enquanto a estreia Eu Fico Loko , biografia do youtuber Christian Figueiredo, ficou na quinta posição com 215 mil espectadores.

Entre os demais resultados, o suspense erótico A Criada estreou em décimo primeiro lugar, com 8 mil espectadores, enquanto o drama Eu, Daniel Blake , vencedor da Palma de Ouro em Cannes, mantém os cinemas cheios com média de 460 espectadores por sala.

