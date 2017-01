Artistas se recusam a cantar na posse de Donald Trump

Donald Trump está enfrentando certa dificuldade para encontrar artistas dispostos a cantar em sua posse, marcada para o dia 20 de janeiro em Washington.

Segundo o site The Wrap, Elton John, Celine Dion, o cantor country Garth Brooks e até mesmo Andrea Bocelli recusaram o convite para a apresentação. Muitos abordados disseram que não querem ‘normalizar’ a presidência de Trump.

Ele, no entanto, parece não ligar muito para isso. Trump postou em sua conta oficial no Twitter que não espera que os artistas aceitem, mas quer ver as pessoas na cerimônia de posse. ‘’A tão falada ‘lista A’ está querendo ingressos para a posse, mas olha o que eles fizeram por Hillary, nada. Eu quero as pessoas’’, escreveu na rede social.

De acordo com a publicação, o tenor italiano Andrea Bocelli, que chegou a concordar em se apresentar, voltou atrás em sua decisão por conta da pressão dos seus fãs.

Desse modo, a única pessoa confirmada para se apresentar no evento até agora é Jackie Evancho, cantora de 16 anos, participante do America’s Got Talent. Ela cantará o hino nacional dos Estados Unidos antes de Donald Trump prestar o juramento à presidência.

Share 0