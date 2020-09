Artista Luca Benites participa de exposição no exterior

Luca terá participação na Feira Internacional de Arte Contemporânea SWAB 2020.

O artista brasileiro Luca Benites (Brasília, 1981), radicado em Barcelona desde 2010 terá uma participação singular na Feira Internacional de Arte Contemporânea SWAB 2020 entre os dias 1 e 15 de outubro. Será um solo show, organizado pela Galeria de arte Pabellón 4 de Buenos Aires e que representa o artista há mais de 5 anos. A curadoria deste projeto é do curador espanhol Jordi Garrido (Barcelona,1990). A Galeria Pabellón 4 é um espaço de encontro de propostas da arte contemporânea latino-americana. É uma galeria que se destaca por ser um espaço reflexivo independente que estende a sua prática a todo o campo da produção cultural.

Artista apresentará obras de seu projeto “FOGO”/Foto: Ascom Luca Benites

SWAB conta com uma trajetória ascendente no mercado europeu e esta será a sua 13eira. Edição. Este ano a exposição será integramente virtual em parceria com a Plataforma ARTSY, uma das maiores e mais importantes plataformas de arte do mundo.

No contexto desta exposição Luca apresenta obras do seu último projeto “FOGO” no qual o artista queimou a totalidade de suas obras produzidas entre os anos 1998 e 2016, precisamente 298 pinturas, fotografias, desenhos, maquetes e algumas pequenas esculturas. Atualmente ele está trabalhando com as cinzas das obras queimadas em diferentes formatos. O projeto consta de um documentário em formato vídeo, um livro com todas obras queimadas e obras realizadas com as cinzas. Foi realizado na pequena cidade de Ebnit, na Austria em 2017. O principal objetivo deste projeto é propor uma reflexão sobre a passagem fugaz do tempo, como nós seres humanos usamos nosso tempo em nosso dia a dia e à importância que damos à nossa rotina: “Estamos realmente vivendo ou sobrevivendo?”, pergunta constantemente o artista quando apresenta suas ampulhetas -relógios de areia- com as cinzas das obras queimadas.

Com mais de 90 exposições em feiras, galerias e instituições de arte no mundo inteiro o artista já morou no Uruguai, China, Estados Unidos e atualmente mora em Barcelona, aonde tem seu ateliê permanente, ainda que grande parte da sua produção em bronze fica em Madri, na fundição FADEMESA.

O artista está atualmente trabalhando em varias frentes, com importantes projetos de esculturas públicas em bairros no Brasil, um site specific para um Parque de esculturas em Portugal e alguns edifícios residenciais nos Estados Unidos e no Brasil, como o “Capítulo 1”. O edifício localizado no Bairro Três Figueiras (Porto Alegre) é um projeto que mescla arquitetura de autor com arte. A responsável deste empreendimento é a ABF Empreendimentos Imobiliários, liderada pelo o empresário Eduardo Fonseca, CEO da empresa. O projeto arquitetônico é assinado pelo o escritório de arquitetura OSPA. Neste projeto o artista brasileiro Luca Benites construirá uma escultura em ferro para o jardim de acesso e duas obras interiores em latão para a galeria de arte com exposição permanente que tem a curadoria de arte feita pela a Galeria Zielinsky. Os jardins privativos também tem o protagonismo do renomado paisagista brasileiro Alex Hanazaki.

O artista trabalha há muitos anos entre a Europa, Estados Unidos e América latina.

