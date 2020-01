Artigo Juarez Alvarenga – Tempos Modernos

Pin Compartilhar 0 Compart.

A velocidade, acelerada em que o mundo se transforma, é uma coisa impressionante. Antigamente o que gastava cem anos para mudar, hoje muda em três.

Em todos os setores da humanidade, a tradição é mudança permanente.

Na engenharia, medicina, política e comportamento o mundo é sem duvida uma evolução de mutabilidade veloz.

Hoje, o mundo é outro, a realidade é outra e quem estiver uma mente retrógada, será atropelado pelos ares da modernidade

É perceptível que Chitãozinho e Xororó tenham uma cozinha de fartura, igual às cozinhas das casas grandes das fazendas, medievais é totalmente surreal.

O pobre de antigamente não era pobre só de dinheiro, era de tudo. Tinha somente o titulo de eleitor, como barganha, para servir aos coronéis, que os exploravam com astúcia

Ao contrario do pobre moderno, que é de uma nova estirpe. Sentiu que somente o titulo de eleitor era insuficiente, porém sendo necessário, libertar do primitivismo da pobreza só antenado com a modernidade. Ninguém vai tirar o pobre da pobreza, ele que tem de sair, e, para isto, é preciso instrumentalizar com mais afinco. Buscar lapidar-se antes de entrar no mercado de trabalho.

É através da luta que virá mudança transformadora. Hoje, o pobre tem os mesmos sonhos do rico, já houve uma evolução substancial, cabendo agora, jogar esses sonhos dentro da rotina.

O MUNDO MODERNO NÃO TÊM DONOS COMO ANTIGAMENTE, TEM SIM CONQUISTADORES.

O dinamismo social é processo possível, deste que aja empenho consistente, e, não omissão pela classe trabalhadora, levando o pobre a quilometro de pobreza.

Os tempos modernos é uma porta larga e aberta, mas para entrar é preciso mudar.

Foto: Pixabay

Juarez Alvarenga

Advogado e escritos

