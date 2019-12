Artigo Juarez Alvarenga – Obrigado Deus por ter nascido na base da pirâmide

Pin Compartilhar 0 Compart.

A vida humana é verticalmente traçada. Seu emparelhado são fixos e fortemente divididos. Nascemos em determinada posição e o natural é morrer nela.

Contrariando esta lógica, natural andei com desenvoltura, degrau por degrau, jogando meus sonhos em horizontes inatingíveis, e, percorrendo com persistência e inteligência, os tortuosos caminhos cotidianos.

Agradeço a Deus por ter começado minha vida no piso da sociedade. Somente assim, poderemos ter uma visão de 360 graus da amplitude, largueza e profundidade desta enigmática existência.

Construir meus sonhos, com o mesmo cuidado e o perfeccionismo do que os passarinhos constroem seus ninhos. Aparentemente frágil que locomovia perante os obstáculos que o cercava ao seu redor e mim protegia meus sonhos dentro da potencia de uma locomotiva japonesa.

Das madrugadas das ruas dos Porcos onde minha mente, fabricava sonhos em séries, ao centro nervoso da economia do que é a Avenida Paulista aonde chegaram fortes meus ainda encobertos pensamentos.

Percebemos que, quando um peso pesado da economia nacional, com táticas mirabolantes, aumenta sua contabilidade financeira seu cosmo incompleto, porém vitoriosos sente atavicamente proveniente de sua alma uma necessidade premente de libertar, excessivamente, do mundo racional do dinheiro fazendo versos e depois jogando no lixo.

Logo em seguida, pega uber vai para aeroporto. Agora é meio dia, ele sente no ao redor, cheiro de gasolina. Entra no avião a caça de seus sonhos reais, porém extremamente sacrificantes. Eu no bucolismo da sacada de minha casa, nunca imaginei que meus sonhos suburbanos iriam corporificar como atleta de olimpíada, e tomar tais alturas das grandezas dos vencedores. Alturas mensuráveis pelas asas da inteligência e persistências.

Agradeço a Deus, por ter nascido na base da pirâmide, porém nunca cortou minhas asas e eu nunca deixei de bater sobre os ares.





Juarez Alvarenga

Advogado e escritos

