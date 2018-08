Artigo Juarez Alvarenga – Acordar no meio da noite

JUAREZ ALVARENGA

O sono é um remédio para alma e um descanso suficiente, para os problemas existenciais. É a morte temporária, para nos renascermos mais fortes.

Contemplar é cercar a realidade de soluções inteligentes, de consistentes tapumes, impedindo as invasões de animais irracionais.

Acordar no meio da noite é sentir-se como um viajante solitário em seu barco enfrentando o tenebroso mar. A sensação de estarmos sós, dentro da cidade de silencio fúnebre, deixa-nos a impressão que as soluções fabricadas por nós são cristalinas e límpidas como o nascedouro das fontes virgens.

São as situações da vida, as contingencias negativas e positivas destes acontecimentos.

Acordar no meio da noite enquanto todos dormem, faz seguir grandes ideias acordando clareando, de luz, nossos labirintos existenciais.

Hoje acordei no meio da noite sentir alivio das anestesias da alma, que nos paralisa de contemplação conclusiva.

Consciente de que a vida é um eterno desafio minha mente busca soluções, como o mendigo alimentos em praças generosas.

Ao acordar no meio da noite, sinto como uma mãe organizada que cata os brinquedos espalhados pelo chão, depois da brincadeira como eu os fragmentos da vida destroçados pela dor intima.

Ao acordar no meio da noite, sinto como o estrategista CHURCHILL durante a segunda guerra mundial no ápice mais critico deste acontecimento.

Ao acordar no meio da noite, sinto a sensação de um menino inocente, que vai brincar com sua bicicleta, depois da devassidão provocada pela tempestade proveniente de abalos íntimos.

Acordar no meio da noite é libertar da solidão com contemplação, substancialmente, proveniente da alma aliviada das amarras que a vida nos impõe.

Acordar no meio da noite, é povoar nossa solidão de sábios profetas, que incendeiam nossos caminhos, com clarividência dos privilegiados.

Se hoje você acordar no meio da noite, é ter que enfrentar o enigma de sua própria personalidade seja narcisista, pois é no meio da noite, que encontramos os tesouros valiosos, para soluções diurnas que temos que enfrentar com extremo realismo e sabedorias.

