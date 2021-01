Artigo de Lúcio Caldeira – Brasil bate recorde de exportação de café em 2020

De acordo com o relatório do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), o Brasil exportou 44,5 milhões de sacas de café em 2020. Assim, a pandemia do Covid-19 não impediu que o maior produtor e exportador de café do mundo batesse o recorde no volume de vendas ao exterior.

Desse total, 40,4 milhões de sacas foram de café verde. Isso mostra que 90,8 % de nossas vendas ao exterior ainda são de café cru. Ou seja, com quase 300 anos de história do café no Brasil, que chegou nas “terras tupiniquins” em 1727, evoluiu-se pouco no que se refere à agregação de valor por meio da transformação de matéria prima em produto industrializado.

Os cafés da espécie arábica responderam por 35,5 milhões de sacas; os robustas alcançaram 4,9 milhões de sacas. As exportações de café arábica foram recorde, superando os 32,7 milhões de sacas exportados em 2019. As de robusta também, e com crescimento expressivo: 24,3% acima do volume do ano passado, que foi de 3,9 milhões de sacas.

No caso de robustas, o Brasil passa por um processo de crescimento significativo em vendas ao exterior. Passou de uma média de 438 mil sacas na média dos anos de 2016 e 2017, para uma média de 3,2 milhões nos anos de 2018 e 2019 e agora atinge o volume de 4,9 milhões de sacas. Vale salientar que anteriormente, quase todo o café robusta era consumido internamente. Como se vê, nos últimos anos percebe-se um aumento da competitividade do robusta nacional frente aos tradicionais concorrentes do Vietnã, Indonésia, Índia, Uganda e Costa do Marfim.

Na exportação de arábica uma notícia boa. O volume exportado de cafés especiais, que são compostos por cafés de qualidade superior ou com algum tipo de certificação, atingiu 7,9 milhões de sacas. É o maior volume dos últimos cinco anos e mostra uma evolução no perfil de cafés exportados pelo país. O preço médio desses cafés foi de US$ 163,60 contra US$ 115,91 do preço médio dos demais arábicas. Essa diferença, de US$ 47,69 significa aproximadamente R$ 245,60 por saca entre o preço exportado de um arábica diferenciado e um arábica comum (bebida dura, dura riada, rio ou rio zona), considerando o dólar médio do ano, que ficou em R$ 5,15. A média do preço geral do arábica ficou em US$ 126,52.

Os cafés industrializados atingiram 4,1 milhões de sacas, o que significou 9,3% do total exportado. O destaque foi a exportação de café do tipo solúvel, que respondeu por 97,6% desse total. As exportações dos cafés do tipo torrado e moído foram de 23.367 sacas, somente 2,4% do total de cafés industrializados e 0,1% do volume total.

Os cinco principais compradores de café do Brasil foram: Estados Unidos (18,3%), Alemanha (17,1%), Bélgica (8,4%), Itália (6,8%) e Japão (5,4%). Juntos, eles compraram 56% de todo o café exportado pelo país. Os dez primeiros países acumulam compras equivalentes à 68,5%.

