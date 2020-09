Artigo de Juarez Alvarenga – Vida mestra

No desenrolar da vida enfrentamos variadas situações, que nos exigem diversos comportamentos.

Numas com resignações, pois, sobre e dentro da alma delineia circunstâncias totalmente desfavoráveis.

É vigiando nossas vidas, que muitas vezes, cercamos debandadas de instrumentos desorganizadores perante a realidade solta.

Utopias devem ser força que move a flecha em direção ao alvo certeiro. São bases abstratas, que cerceia as almas de sustentáculos conclusivos.

Busque raptar da vida, substancias que os beija flores tiram no néctar das flores. Compreenderá então, que o sacrifício nos levam a vitórias grandiosas e doces.

Acredite, nossos sonhos são painéis de aviões supersônicos onde acionamos com pericias, cada novo lance da vida, capazes de nos levar as alturas imagináveis, em velocidades imensuráveis.

O céu é amplitude do espaço, que temos, para voar, por isso nossa ambição deve ser do seu tamanho.

As utopias em habitat natural são as alturas que ´puxará, para cima, todas as toneladas que dificultam os sonhos de deslancharem, e, jogará em posição confortável águas, da chuva para fertilizar as sementes escolhidas por nós, e, por nossa intuição, que estão de acordo com nossa maturidade no tempo presente.

A vida sem sonhos, são nuvens cinzentas que dificultam nossas almas de buscar proteção no êxito e na motivação.

Construa, no iniciar de cada novo amanhecer, uma nova história. Com enredo real e logística, também que existência explodirá, com toda intensidade, na sua vida alegria e o entusiasmo de viver.

Aprenda com a vida mestra, a ser exigente consigo próprio, que os sentimentos de negativismo, implantado no porão de sua alma de e abismo serão impregnados e deteriorados pela força e o resplandecer de sua vontade de viver.

A proximidade dos sonhos, com a realidade fara com que percebamos, com nitidezes, as vulnerabilidades de transporem as camadas resistentes,penetrando nas entranhas das almas, com amplitude mensurável.

