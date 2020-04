Artigo de Juarez Alvarenga – Operários do Direito

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em todos as profissões temos dois perfis de bem sucedidos.

Os primeiros são aqueles que têm facilidades de absorver conhecimentos, porém não cria.

Os segundos são os que têm luz própria, são os vaga-lumes, estes são mais raros.

Só no futebol que vimos um individuo atingir o cume da perfectibilidade profissional que foi PELÉ. Deprava bem, cabeceava e batia escanteio bem, procurava os espaços do campo bem e batia falta bem além das astúcias para sair das faltas intacto.

Completo é um objetivo inatingível, porém distante do mundo factual humano. Todos nós, temos nossas virtudes e nossas vulnerabilidades. Estamos numa fase de conhecimentos onde existe espaço para todos.

Cabem aqueles que tenham facilidades, para absorver conhecimento seguir a profissão. Técnica apurada também faz a diferença. São os operários do direito: juízes, desembargadores e ministros. Digo operários, porque tem uma rotina de trabalho. Vive nos embates das lides cotidianas.

Quanto, aos vaga-lumes devem ter tempo só para pensar em proveito dos benefícios trazendo para o bem humanidades. Temos, como exemplo, no mundo do direito PONTES DE MIRANDA, NELSON HUGRIA E CLÓVIS BEVILÁQUA três extraterrestres do universo jurídico. Criadores de monumentos, tratados jurídico, onde nós súditos, vamos saciar nas suas fontes águas da sabedoria.

Cabe aos operários do direito, dividir o tempo, entre maximização do conhecimento e as lides rotineiras, porém tem que trabalhar e ganhar dinheiro.

Aos vaga-lumes, a missão histórica, de buscar como os bandeirantes, novos caminhos para humanidade.

Como diz o cantor BELCHIOR “aqueles que mim deram a ideia de uma nova consciência está em casa, guardado por DEUS, contando seus metais”.

Restando aos operários do direito, a magia de absorverem lampejos dos vaga-lumes e entrar na rotina do fórum, agradecendo a DEUS, por virtudes tão imperiosa e também raras de ter uma técnica apurada.

