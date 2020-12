Artigo de Juarez Alvarenga – O levantamento das ondas

O levantamento das ondas é uma raridade existencial. O estado normal do mar é de monotonia vivencial.

Ondas normais onde a humanidade repousa seu destino. Suportar a frieza de um dia dentro do mar só com sonhos quentes.

É neste contexto, de lentidão diária, que pomos nosso barco no oceano.

A vida é de sua profundidade e distancia. Ser piloto consciente de nossas viagens marítimas, exige de nós, paciência e determinação.

O mar é como nossa rotina, cheia de objetivos dilacerada em fragmentos, como o mar que só tem a sua imensidão, porque são constituídos de gotas.

Deixar de remar em frente ao mar normal é covardia existencial. Mas, remar com convicção e lentidão, suportando as maresias pequenas é um instrumento da profundidade existencial.

Sabemos que ondas altas é uma raridade na natureza do mar. Dela delineamos duas situações. As ondas só saem da monotonia cotidiana em situações efêmeras em que a mágica existencial nos coloca perante nosso destino ínfimo de paciência.

Ondas altas são magias existenciais ou tragédias vivenciais. Compreendermos que as timidezes das ondas são quase permanentes nos leva a certeza que é dentro do cotidiano que devemos mostrar nossa destreza. É sob as ondas normais que devemos colocar combustível de nossa matéria prima de sonhos com ações.

Para chegar ao porto dentro do mar normal é preciso remar com nossa força intima, pois as adversidades nos faz mover lentamente.

E quando os levantamentos das ondas, devemos conscientizar de sua instantaneidade e raridade. Felicidade sustentável é só dentro do mar normal e para isso devemos trabalhar o nosso destino sem tréguas e nunca desistir do tortuoso caminho que leva ao porto seguro.

