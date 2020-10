Artigo de Juarez Alvarenga – Bom dia barzinho da moda

É sexta à noite dia de distanciamento da realidade. Contemplar a vida com fervor e otimismo deve ser nossa tarefa. Mergulhar dentro da semana em busca de perolas construtivas de nosso futuro é metas e obsessões que devem erguer nossas trajetórias.

Aprendi também que a vida não é só realidade é também realidade. Descompromissar com os fatos e contemplar a existência com suavidade é missão que sacramenta com alegria nossa paixão pelo bem viver.

Aproveitando as luzes de mercúrio caímos na sexta feira à noite num barzinho da moda. Novos vencedores, novos valores, os emergentes enchem as mesas de sonhos realizados. São os novos personagens desta nova historia brasileira. O médico recém saído da faculdade, formado com o credito educativo tem como meta junto com sua namorada conquistar toda a região até os quarenta anos. E aproveita o descanso para descansar da ambição. O líder emergente ainda solteiro distrai na noite porque sabe que durante o dia tem que raptar da claridade solar toda racionalidade sedutora capaz de conduzir o átrio do sucesso.

O barzinho da moda superlotado de pessoas bem sucedidas imprime no seu estilo paixão pelo êxito que contamina todo mundo à volta.

O artista emergente que canta no barzinho sonha em ver sua profissão deslanchar, mas caso contraria isto não aconteça já está garantida a saída do anonimato como jurista de âmbito regional.

Os emergentes no barzinho da moda olham para cima e ver o céu estrelado e lua resplandecendo, iluminando com intensidade toda felicidade conquistada. Mas bem sabem eles que já houve época de tempo de tempestades e que enfrentaram com barco frágil, mas soube navegar nas adversidades e por isto chegaram a porto seguro.

Não existem vitorias sem adversidades e não existem vencedores sem sonhos, que são os combustíveis que leva a realidade. E se hoje este barzinho da moda está como Maracanã cheio é porque seus personagens no vazio da noite souberam arquitetar com êxito seus sonhos retidos até infiltrar com toda intensidade nas batidas do relógio ao meio-dia.

Juarez Alvarenga

Advogado e escritor

Foto: Divulgação