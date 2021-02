Artigo de Juarez Alvarenga – Bom dia, amanheceu

Na dinâmica do baile das nuvens, traçamos conscientes nossos sustentáculo de sonhos.

Guardar, no antro da noite, as utopias brilhantes como ouro, para que possamos cavar, com convicção, a realidade na alvorada do dia é dignificante.

O avançar da escuridão, sob o céu estrelado, nos guia com segurança e inteligência, em direção a clareza solar.

É na noite, que idealizamos com sucesso as formulas de como enfrentar o dia com jeito e concretitude.

As pessoas, que não acreditam nos seus sonhos noturnos, não encontrarão, com abertura do sol caminhos, onde lentamente e seguramente possam dar os primeiros passos, em direção aos horizontes, que alimentam nossas almas, raptando com resultados, consistentes.

Sob, a inquietação da desmobilização noturna, inserimos nossos atos utópicos, na dinâmica congestionada dos trilhos, onde a locomotiva real, acelera abundantemente, nossos sonhos em formação.

O tempo do começo da noite e a entrada do dia são estudos aplicados, onde a escuridão começa a perder sua negritude, para alvorecer. Este destemido anoitecer nos impõem sua lógica perversa, aplicando a prova da concretitude.

É no amanhecer, que damos os primeiros bom dia, juntamente com os primeiros passos, com desenvoltura, dos voos das águias.

Se na estrada real seus sonhos estão inertes, por falta de combustível, procure alimentar a alma de motivações. Tendo pensamentos positivos, daqueles que acreditam que existem só uma única maneira das utopias morrerem. Quando, então podemos realiza-las.

Amanheceu, dê bom dia, para seu destino e cumprimente a realidade, com civilidade, mesmo porque, os olhares diurnos estão na mesmo patamar de distancia, para todo mundo, mas se você estiver enxergando um centímetro, na frente e dentro da claridade solar, andará quilômetros na vanguarda pioneira desta vida pungente.

