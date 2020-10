Artigo de Juarez Alvarenga – A felicidade no pico

Têm dias que a gente acorda para a vida como ela a vida fosse um conto de fadas.

Levantamos com agressividades para enfrentar os problemas e fazemos da alegria um canteiro florido.

Inserimos congratulações em nossa vocação a felicidade. Mas esta regularidade de felicidade, muitas vezes, não se mantém.

Outros dias as adversidades são maiores do que a vida e as soluções adormecidas em nossas atitudes contidas.

Sabemos que o pico das felicidades são raros e históricos. É o nascimento de um filho. É este mesmo filho chegando em casa, pegando o cachorro de estimação, dizendo que passou no vestibular. O dia do casamento ou a mãe trocando fralda do filho recém-nascido.

Mas, temos que compreender que rotina e felicidade nem sempre é uma combinação linear.

Dentro do cotidiano é natural só uma felicidade estável e regularizada. Sem superlativos, pois a vida racional é cheio de abismos destruidores de felicidade. Contrario à emoção que é uma vida crente na felicidade e na busca insaciáveis de sonhos que mergulham em nossa alma despida.

Aprender a nadar na felicidade é aprender a mergulhar nas profundezas do mundo, atento ás emoções. Buscar tesouros valorosos e sentir que a caçada da felicidade é tão poderosa como presa domada. É colocar o troféu dentro de nosso intimo de campeão.

Felicidade estável e regularizada é possível dentro do cotidiano, mas o pico da felicidade é um processo de busca insaciável onde a vida só entrega o troféu para quem luta com sabedoria e paixão. E acredita em novos horizontes, a cada amanhecer.

Juarez Alvarenga

Advogado e escritor

