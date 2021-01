Artigo de Juarez Alvarenga – A esquerda se vencer vai mexer onde não deve

É uma máxima do socialismo um altruísmo inocente e do capitalismo a eficiência.

A vitimização dos fracassados é o maior empecilho para sua libertação.

Conscientizar que igualdades de oportunidades são para todos, porém sem simetria de sucesso. Não é, necessariamente, certo o que têm as mesmas oportunidades terão o mesmos resultados.

Com essa clarividência de raciocínio temos dois setores no país de evolução sem limites que, para a humanidade é interessante, o sistema bancário e o agronegócio. Duas perolas do capitalismo, que leva acreditar, que apesar de desigualdades de resultados, o capitalismo explícito é a melhor e única forma de evolução do homem, dentro do realismo terreno.

Para esquerda, o êxito é marginalizado e não aplaudido. A união de fracassados irão impor uma ideologia totalitária de efemeridade histórica restrita e antinatural.

Estes dois setores da economia nacional são discriminados pela esquerda. Está ao chegar ao poder irá mexer substancialmente.

Retrato uma experiência pessoal meu pai conseguiu ser gerente da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, com o quarto ano primário.

O que vale no pobre é sua determinação, infiltrada nos seus sonhos, e, não espera do assistencialismo governamental

Éramos cinco filhos todos com diploma superior.

Filosofia dos meus ancestrais preferia nós passando privacidade, porém deste que estudasse sem trabalhar para ter uma melhor formação. Queria meu pai dar solidez e uma base solida aos filhos aquilo que não teve. Colocar nós no mercado de trabalho competitivo com poder de barganha.

Hoje, percebo que o emprego no Banco é uma porta de entrada, para o mundo profissional. Com acentuada mobilidade social, do mundo moderno, o emprego no Banco é um andaime, para nossos êxitos profissionais.

Quanto ao agronegócio vamos comparar a agricultura brasileira com a cubana. O coletivismo é uma ferramenta destruidora da motivação individual. Ao caso que a conservação da propriedade privada é um instrumento de evolução permanente, apesar de assimétrico.

Deve fazer parte, de qualquer governo inteligente, inserir a elite empresarial brasileira na cosmopolitização comercial. NA ADOLESCÊNCIA FUI CONTRA A CORRENTEZA, AGORA, NA MATURIDADE, QUERO AUMENTAR, AINDA MAIS, A CORRENTEZA PARA QUE MAIS GENTE ENTRA NELA. Por isso, sugiro a cosmopolitização do mercado para incipiente elite empresarial brasileira.

Cabe, aos que estão em baixo, ascender socialmente com impulsão de seus sonhos íntimos. Lançar suas utopias, bem além da realidade presente e no futuro captar, com os vitoriosos os horizontes fixados.

Achamos que a receita está cada individuo atingir os seus próprios limites.

O brasileiro é um povo que está bem distantes de suas potencialidades plenas.

A conscientização é um passo a sua realização.

Vemos, que no Exercito Brasileiro, só os generais estão dentro de seus limites. Ampliar, substancialmente, e este leque chegar a tropa será como maré alta que levanta todos tamanhos de barcos.

A evolução humana, é um processo que depende com qual velocidade os individuos agem dentro do cotidiano. Livre de normatização governamental, salvadoras e assistencialistas.

É o horizonte fixo, de sua caminhada, que vai determinar a distancia percorrida.

O estado deve ser o mínimo e o individuo o máximo

Não existem receitas mágicas, para ascensão há não ser acreditar nos seus próprios sonhos íntimos.

