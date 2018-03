Arlindo Cruz é transferido de hospital para fazer reabilitação motora

O cantor Arlindo Cruz foi transferido da Casa de Saúde São José, no Humaitá, para o Hospital Placi, em Botafogo, ambos na Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira. De acordo com o boletim médico, o foco do cantor será a reabilitação motora.

“A Casa de Saúde São José informa que o cantor Arlindo Cruz foi transferido, na tarde desta quinta-feira, para o Hospital Placi, em Botafogo, Rio de Janeiro. Nesta etapa, o foco será a reabilitação motora, representando uma fase de transição entre o tratamento médico e o retorno para domicílio”, diz o comunicado. Arlindinho, filho do cantor, também contou a novidade no Facebook.

“Um brinde à vida. Meu pai foi transferido pra buscar reabilitação motora. Continuaremos nas orações, espero em breve trazer ótimas notícias para vocês e para nossa família”, escreveu.