Ariana Grande arrasa no 1º show da Dangerous Woman Tour no Brasil

Na noite desta quinta-feira (29/06), Ariana Grande começou a passagem da Dangerous Woman Tour pelo Brasil com uma apresentação linda e emocionante no Rio de Janeiro.

Antes dela entrar, Sabrina Carpenter abriu o show e já animou a plateia ao cantar dez músicas, entre elas, seus principais hits e um cover de That’s What I Like, do Bruno Mars.

Ari, então, começou o show com Be Alright e cantou todas as músicas do álbum Dangerous Woman, além de outros hits, como Problem, Bang Bang e Love Me Harder. Confira a setlist completa:

1. Be Alright

2. Everyday

3. Bad Decisions

4. Let Me Love You

5. Knew Better Pt. II

6. Forever Boy

7. One Last Time

8. Touch It

9. Leave Me Lonely

10. Side to Side

11. Bang Bang

12. Greedy

13. Focus

14. I Don’t Care

15. Moonlight

16. Love Me Harder

17. Break Free

18. Sometimes

19. Thinking Bout You

20. Somewhere Over the Rainbow (Judy Garland cover)

21. Problem

22. Into You

23. Dangerous Woman

A cantora também emocionou a todos ao apresentar Somewhere Over the Rainbow em homenagem às vítimas de Manchester.

A estrutura da turnê continuou a mesma da europeia e contou com dólares voando em Greedy, bolas rosas caindo do teto em Sometimes e Ari andando na bicicleta ergométrica durante Side to Side.

Após o show, a cantora postou um vídeo gravado pelo seu amigo e diretor Alfredo Flores com a legenda: “Rio, uau! Eu amo tanto vocês. Vocês foram tão tão tão lindos. Obrigada!”.

Ariana ainda tem um show em São Paulo no próximo sábado, 01/07.

Fonte: Capricho