Apresentador do ‘Bem Estar’ faz piada e reação de médico viraliza; Assista

O apresentador do “Bem Estar”, Fernando Rocha, virou assunto na web após ter iniciado o programa da Globo com uma piada no mínimo inusitada, nesta terça-feira (24).

Na introdução do programa, Fernando começou: “Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, emocionantes, né? Fiquei sabendo de uma história de despedida tão emocionante, tão sofrida”.

“Sabe qual? A despedida da clara com o ovo. Mas aí ela só não é tão triste porque a clara chega pro ovo e fala assim: ‘Não fica triste, não. A gente se vê dentro do bolo!'”, disse, gargalhando.

Ele ainda completou: “o ser humano ainda não inventou uma câmera que desse pra pegar o encontro da clara com o ovo dentro do bolo [risos]”.

Então, a câmera focou no médico Roberto Kalil, que estava com uma cara séria, parecendo não achar muita graça na piada. “Doutor Kalil, já imaginou esse encontro? […] A gente hoje tem imagens impressionantes que a gente vai mostrar, que podem salvar vidas. Doutor Kalil tá com essa cara de um encontro com clara com ovo dentro de um bolo…”

“Não gostei muito, não foi muito legal esse começo de programa… Não deu muito certo”, disse Kalil.

Assista:

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução