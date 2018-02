Após vencer câncer, atriz faz participação em ‘O Outro Lado do Paraíso’

Depois de ficar 11 meses internada entre 2014 e 2015 por conta do tratamento de dois cânceres no intestino, a atriz Ilva Niño, de 83 anos está de volta às novelas. Ela fará uma participação em ‘O Outro Lado do Paraíso’, da rede Globo.

Ela dará vida a Tiana, empregada que trabalhou na casa de Vinícius (Flávio Tolezani) por muitos anos e será a testemunha chave para a acusação de abusos sexuais contra de Laura (Bella Piero) e outras jovens. De acordo com o site Notícias da TV, do UOL, todo o elenco se emocionou quando as cenas foram gravadas.

“Eu faço a testemunha de acusação contra o delegado. Ele perde o trabalho dele, perde tudo, porque eu denuncio. Minha personagem é Tiana, uma antiga empregada que viu o ato dele contra a menor. Todo mundo me aplaudiu muito depois da gravação, as pessoas se emocionaram demais”, disse Ilva.

As cenas vão ao ar a partir desta terça-feira (20).

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Divulgação / Globo