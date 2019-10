Após sucesso no The Voice Kids e chamar a atenção de Alejandro Sanz, Giulia Levita lança músicas em três idiomas

Brasileira de Salvador, na Bahia, cantora já morou em seis países e acaba de se mudar da Argentina para Miami.

Aos 13 anos, a cantora Giulia Levita coleciona feitos impressionantes e está credenciada para um dos saltos mais importantes da carreira. Ela acaba de anunciar o lançamento de um álbum que contará com músicas em três idiomas.

A novidade segue o ritmo de sucesso que vem desde a participação no programa The Voice Kids 4, este ano, na TV Globo. Durante as audições, Giulia cantou “Corazon Partio”, do ídolo Alejandro Sanz. O desempenho surpreendeu e fez com que os técnicos do programa, Carlinhos Brown, Simone e Simaria e Claudia Leitte – escolhida como técnica de Giulia no programa, virassem a cadeira para a cantora.

“É um momento muito especial. De fato deu “borboletas na barriga”, brinca a cantora sobre estar no programa. “Participar do The Voice Kids foi um sonho que se tornou realidade. Foi muito top entrar naquele palco lindo e cantar para o Brasil”.

Durante a competição, a cantora chamou a atenção da mídia internacional e foi notícia no exterior. Mas um ano antes, Giulia já havia chamado a atenção do astro Alejandro Sanz após fazer um cover de “Looking for Paradise”. A interpretação foi parar no Instagram do cantor, e com direito a uma declaração em espanhol: “La musica te quiere. No le sueltes la mano”.

“Receber do Alejandro Sanz um comentário desses, dizendo que ‘a música te ama. Não solte a mão dela’ me emocionou, ele é incrível, uma pessoa fantástica. Meu sonho é cantar com ele”, conta.

Giulia diz estar preparada para esse novo ciclo de novidades. As seis músicas autorais, sendo duas em português, duas em espanhol e duas em inglês, seram lançadas com os clipes.O “EP 3lingüe of Love” será lançado no dia 12, nas plataformas de streaming, junto com o clipe da primeira música nos canais digitais de Giulia Levita e depois a cada quinze dias será lançado um clipe diferente.

A canção em Português “BFL – Best Friend Lover”, composta por Giulia Levita, fala de se apaixonar pelo melhor amigo. A faixa será a primeira a ganhar clipe, no próximo dia 12. Já “Me&You”, em Inglês, discorre sobre como superar uma desilusão e terá o clipe revelado dia 24 de outubro. Não sofrer e não chorar mais embalam “Prometo”, em Espanhol, prevista para o dia 07/11. “Distancia”, a segunda em Português, aborda as dificuldades do relacionamento à distância, com lançado em 21/11. “Close My Eyes”, em Inglês , é uma declaração de amor e chega às plataformas no dia 05/12. Para fechar, a canção “Adiós”, em Espanhol, retrata um amor que acabou e não tem mais jeito, disponível a partir de 19/12.

“Eu amo fazer música. Muitas vezes vem um sentimento dentro de mim por alguma conversa que tenho com meus pais, irmãos ou espontaneamente, e o ritmo surge na minha cabeça junto com a letra”, explica sobre o processo de criação. “Nesse meu “EP 3lingüe of Love” fiz todas as letras e músicas. Não são traduções”.

História

Giulia nasceu em Salvador, mas viveu em seis países diferentes nos últimos anos, nas cidades de Dubai (Emirados Arabes), Maracaibo (Venezuela), Cidade do Panamá (Panamá), Lima (Peru), Ciudad do México (México), Buenos Aires (Argentina) e agora Miami (Eua), para onde acaba de se mudar. Filha de pai e mãe empresários, a cantora cresceu ouvindo em casa Bossa Nova, Jazz e Pop, e se inspira em artistas consagrados, como Diana Krall, Joao Gilberto, Tom Jobim, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Shawn Mendes, Demi Lovato, Camila Cabello, Ariana Grande, Billie Eillish, além de Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Carlinhos Brown.

Os pais contam que, desde muito pequena ela dançava e cantava na frente da televisão, assistindo aos DVDs de Shakira e Ivete Sangalo. “Temos vídeos da Giulia imitando Shakira quando ela tinha apenas dois anos de idade”, lembra a mãe, Nina Levita.

Aos cinco anos, Giulia iniciou as aulas de piano. Aos 10 começou a fazer a aula de canto.

“Eu não tenho preferência em cantar em nenhum dos três idiomas. Sempre depende da música e do estilo, ela sai naturalmente em inglês, espanhol ou português”, finaliza a artista teen.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Divulgação