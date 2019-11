Após sucesso da gravação do DVD em Brasília, Jonas Esticado embarca para turnê na Europa

Pin Compartilhar 0 Compart.

Depois do sucesso da gravação do DVD em Brasília, Jonas embarca para turnê na Europa. Vão ser quatro apresentações inéditas que começam nesta quinta-feira, dia 31/10 e vai até o domingo, dia 3/11. Na programação, a começar com Odivelas(Portugal) no Pavilhão Multisusos Odivelas, na sexta-feira, dia 1/11 é a vez de The Box em Amsterdam(Holanda), no sábado, dia 2/11 Stadthalle Dietkon em Zurique(Suiça) e, pra finalizar, domingo, dia 3/11 Sant Jordi Club em Barcelona(Espanha).

Pra turnê na Europa um mix de canções que marcaram a carreira, além das bem sucedidas 14 canções, do DVD Jonas Esticado In Brasilia, entre elas, “Com Amor não se brinca”, “Saudade Boa”, “Meu coração pegou ar” ,”Contrário, “Não Era pra eu te amar”, “Moça do Espelho”, “Só Papai”, “Sexta-feira”, e “Vem me amar”- recém lançada de Jonas com um clipe muito real para este mundo virtual. É a chama para reviver em tempos de redes sociais. Esticado apresenta também no set list 5 canções inéditas que vão ser apresentadas na data. A cada lançamento um aliado: Jorge(dupla com Mateus), Felipe Araújo, Matheus e Kauan, respectivamente.

Vale destacar também que Jonas esteve no Villa Mix Lisboa em dois dias do evento. “O público europeu e o brasileiro que mora por lá, tem um carinho muito grande pela música brasileira. O forró tem um destaque importante. Ir mais uma vez, é a conectividade entre dois povos e culturas diferentes aliado a uma boa música. Estou muito feliz em voltar”, finaliza Jonas

