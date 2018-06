Após ser expulsa de palco, Wanessa Camargo recebe ajuda de Preta Gil e emociona

Ela se apresentou neste sábado, 02 de junho, e acabou sendo expulsa do palco. O show teria começado com atraso e a produção pediu para que ela concluísse mais rápido que o previsto. “Eles [a produção] querem que eu corte o show agora e ainda tenho cinco músicas para cantar. Vocês querem que eu pare ou continue?”, perguntou ela ao público.

Ovacionada pelo público, a cantora continuou sua apresentação até a produção do evento apagar as luzes. Ela sentou no palco e protestou com um violão, cantando todas as músicas que havia anteriormente planejado.

Sem saída, ela deixou o palco. No entanto, Wanessa teve um retorno triunfal ao contar com a ajuda pra lá de especial de Preta Gil.

A baiana abriu um espaço no seu show para que a filha de Zezé Di Camargo cantasse as músicas que estavam faltando, inclusive seu novo trabalho, “Mulher Gato”, levando o público ao delírio.

O que dizem as partes?

A organização do festival Milkshake afirma que Wanessa não foi “enxotada” do palco, mas sim que começou o show com exatos 37 minutos de atraso.

A assessoria da cantora, por sua vez, informa que a culpa não foi dela, mas da produção da artista anterior que demorou demais para deixar o espaço dos bastidores, impedindo a cantora de se trocar.

Fonte: O TV Foco / Foto: Ale Frata/Codigo19/Folhapress