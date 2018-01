Após quase dois anos, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminam namoro

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb estão separados! O casal estava junto desde 2016, dividia o mesmo teto, mas o namoro foi assumido em abril daquele ano durante o baile de gala da amfAR. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, nesta segunda-feira (15). Em novembro passado, o ator reafirmou que planejava se casar com a modelo e só esperava ela aceitar, embora a modelo já se considerasse casada com o galã. “Pensamos em algo sim, para amigos e familiares”, disse ela sobre os planos de oficializar a união.

‘TER MAIS FILHOS’, DISSE CAUÃ SOBRE PLANOS PARA 2018

Em entrevista no final do ano passado, o pai da pequena Sofia, de 5 anos, fruto do seu casamento com Grazi Massafera, contou que pretendia dar irmãozinhos para a menina. “Penso em ter mais filhos. A paternidade me faz crescer como ator”, afirmou ele. Logo depois, o então casal participou de um evento e fãs apontaram uma provável gravidez da modelo, fato negado por sua assessoria de imprensa, ao Purepeople. A vontade de ter filhos também era compartilhado por Mariana. “Primeiro queria um menino para cuidar do resto”, disse ela, certa vez.

MARIANA TEVE DISTÚRBIO ALIMENTAR AO ASSUMIR NAMORO

Ao confirmar seu relacionamento com o galã, que volta à TV na série “Ilha de Ferro”, a apresentadora afirmou ter desenvolvido alguns problemas. “Tive um monte de problema. Cheguei a ter um pouco de distúrbio alimentar por conta dessa pressão”, afirmou. “Eu não comia. Foi essa pressão toda na minha cabeça. A minha vida mudou muito rápido. Eu me sentia atacada e pressionada de todos os lados”, detalhou a modelo. “Eu comecei a mudar muita coisa na minha vida. Fiz um detox, só que foi muito radical. Mudei tudo. Era sedentária. Acordava 12h, comia de tudo, e não me preocupava com o que colocava para dentro de mim”, explicou Mariana. No início do ano, em meio a rumores de uma crise no namoro, a modelo conversou com seus seguidores. “O Cauã também gosta da sua sobrancelha assim né?”, perguntou um fã. “Ama”, respondeu a apresentadora sem titubear.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução