Após polêmica, SBT não renova com apresentadora

Agora é oficial. Ticiana Villas Boas não faz mais parte do quadro de funcionários do SBT. A apresentadora estava afastada da TV desde abril deste ano, pouco antes do início das gravações da terceira temporada do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”.

Segundo informações de Keila Jimenez, a emissora optou pela não renovação do contrato da comunicadora, que fazia parte do casting da empresa desde 2015. Ticiana deixou o jornalismo da Band com o intuito de migrar para o entretenimento no canal de Silvio Santos.

A baiana é casada com o empresário Joesley Batista, que divulgou em delação premiada gravações que incriminam diversos políticos, entre eles, o presidente Michel Temer (PMDB). Na época do vazamento do conteúdo, a apresentadora deixou o país ao lado da família.

Em seguida, ela usou as redes sociais para falar sobre o seu afastamento da televisão: “Amigos, decidi me afastar por um tempo da TV. Preciso me dedicar integralmente a cuidar da minha família e de mim. Foi uma decisão muito dura e difícil pois em 16 anos de carreira nunca parei de trabalhar e amo e lutei muito pela minha profissão”.

Com a saída de Villas Boas do SBT, Chris Flores foi convocada para assumir a apresentação das próximas edições do “BBQ Brasil”. Já o comando do “Bake Off” ficará sob responsabilidade de Carol Fiorentino, que foi jurada do formato nas outras duas temporadas.

Fonte: RD1