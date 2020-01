Após o casamento, Ludmilla e Brunna Gonçalves querem ser mães

Pin Compartilhar 0 Compart.

Depois do casamento surpresa, que aconteceu no ano passado – no dia em que Brunna Gonçalves completou 28 anos, em 18 de dezembro -, ela e a cantora Ludmilla querem ser mães. Um desejo que será realizado em breve.

Numa entrevista dada a Fábia Oliveira, a bailarina falou sobre os planos para iniciar o processo de inseminação artificial em 2020.

“Quero ser mãe este ano. O primeiro bebê eu vou ter, quero engravidar. Pensamos em ter os genes das duas. A gente já sabe que há uma clínica na Barra que faz isso. Já estamos pesquisando”, afirmou, completando ainda que também estão pensando em adotar uma criança.

“Depois vamos ver se adotamos. Eu quero começar o processo este ano, porque sei que isso é algo que pode demorar e também porque já estou com 28 anos. Quero ter o meu primeiro filho antes dos 30”, acrescentou.

Recém-casada, Brunna falou ainda da sua relação com Ludmilla. “Estou num momento muito feliz da minha vida. Estou casada, mas já morávamos juntas. Ela é o amor da minha vida, tudo está se encaixando e está tudo dando certo tanto no trabalho, como dentro de casa. Nos casais há sempre um que segura a onda, e na nossa relação eu sou essa pessoa. Sou a mais velha e costumo manter sempre a calma nos momentos mais tensos e também defendo a Ludmilla com unhas e dentes”, completou.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram