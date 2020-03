Após novela, Paolla Oliveira irá apresentar programa de moda

Pin Compartilhar 0 Compart.

Após o sucesso como a fashionista Vivi, em “A Dona do Pedaço” (Globo, 2019), Paolla Oliveira, terá uma nova aventura pelo mundo da moda, agora como apresentadora. A atriz vai assumir o comando o novo programa do GNT, que chamará Curti seu Look.

Segundo o canal, o programa vai selecionar pessoas anônimas, que terão a oportunidade de usar uma roupa de seu ídolo em algum evento especial. A previsão de estreia é para o segundo semestre de 2020.

Paolla tem estado longe da TV desde o fim de “A Dona do Pedaço”, quando interpretou a influenciadora Vivi. O sucesso fez com que a personagem ganhasse conta própria no Instagram e estrelasse comerciais.

No Carnaval, Paolla voltou ao cargo de rainha de bateria da Grande Rio, que ficou em segundo lugar na disputa no Rio de Janeiro. “Obrigada por me proporcionar esse momento tão incrível. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito seu amém, você respeita o meu axé”, afirmou ela na ocasião.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução/Instagram