Após nascimento de Liz, Thaeme retorna aos palcos ao lado de Thiago

Thaeme e Thiago estão de volta! Após o nascimento de sua primeira filha, Liz, com o empresário Fabio Elias há pouco mais de um mês, Thaeme já estava sentindo falta dos palcos.

“As expectativas são as melhores possíveis, porque eu estou morrendo de saudades de cantar, estou morrendo de saudades do palco. Thaeme e Thiago é um filho pra mim. É claro que o coração fica apertadinho de ter que deixar a Liz por algumas horinhas, mas ao mesmo tempo eu não vivo sem Thaeme e Thiago também”, declara Thaeme.

A primeira apresentação da dupla será neste sábado, 01 de junho, em Itatiba, interior de São Paulo. Depois, no decorrer do mês, eles seguem para São Brás do Suaçuí (MG), Curitiba (PR), Apiúna (SC), Santa Fé do Sul (SP), Iacri (SP), Praia Grande (SP), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Cachoeira Paulista (SP), dentre outras cidades.

“Vamos apresentar ao público a turnê JUNTO E MISTURADO. No show, além dos grandes sucessos da nossa carreira e da recém-lançada CASA PEQUENININHA, vamos também fazer algumas releituras de grandes hits brasileiros. Não vejo a hora de estar novamente nos palcos ao lado da minha parceira Thaeme”, conta Thiago.

Para o show deste fim de semana, Thaeme deixará Liz em casa. “O show é perto, então eu consigo fazer um bate e volta tranquilamente. A minha mãe e a minha sogra ficarão em casa, a Liz já está super acostumada com elas também. Então eu fico completamente despreocupada quanto a isso. Coração vai ficar apertadinho, mas por uma boa causa, né?”.

Thaeme conta que mesmo focada na maternidade ela não deixou de trabalhar nesse tempo que ficou afastada dos palcos. Pelo contrário, a dupla Thaeme e Thiago já está preparando um novo trabalho que deve ser gravado nos próximos meses.

Entrevista

Como está a expectativa para esse show após dois meses afastada dos palcos por causa da reta final da gravidez e do nascimento da Liz?

As expectativas são as melhores possíveis. Porque estou morrendo de saudades de cantar, estou morrendo de saudades dos palcos. Thaeme e Thiago é um filho pra mim. É claro que o coração fica apertadinho de ter que deixar a Liz por algumas horinhas, mas ao mesmo tempo eu não vivo sem Thaeme e Thiago também. Então, a todo momento, desde que eu decidi engravidar, eu sempre tive na minha cabeça que eu conciliaria as duas coisas. E é isso que eu vou fazer. As expectativas são muito boas também porque os fãs me escrevem todos os dias falando que estão morrendo de saudades, que não veem a hora de nos ver novamente nos palcos, de me ver cantar de novo, tem coisa melhor? Eu estou muito feliz em relação a minha vida pessoal e muito feliz também pelo momento profissional que a gente está vivendo.

E como você fará no sábado? A Liz irá com você ou você a deixará em casa e fará um bate e volta?

A Liz vai ficar em casa, o show é perto, então eu consigo fazer um bate e volta tranquilamente. A minha mãe e a minha sogra ficarão em casa, a Liz já está super acostumada com elas também. Então eu fico completamente despreocupada quanto a isso. Coração vai ficar apertadinho, mas por uma boa causa né.

Até então você estava 100% voltada para a maternidade. Agora, retornando ao trabalho, você acaba tendo que dividir seu tempo com o lado profissional. Como está o coração? Está tranquila em relação a isso?

Na verdade, eu estou sim focada na maternidade esse tempo, porém eu não parei de cuidar da dupla Thaeme e Thiago. Eu só parei de fazer shows. Fizemos várias reuniões aqui em casa, eu recebi o pessoal da gravadora e do escritório A gente pretende gravar um novo trabalho nos próximos meses. Eles foram muito bacanas comigo porque as reuniões acabaram sendo todas aqui em casa para me ajudar com os cuidados com a Liz. Mas parar 100% de trabalhar, eu não parei não. Eu fiquei o tempo inteiro ligada, recebendo composições, escutando músicas também. Eu só não saí para trabalhar, eu fiquei em casa cuidando da minha pequenininha. E agora eu vou ter que viajar e vai ter um momento ou outro que ela não vai conseguir ir comigo. Então, meu coração está um pouco apertado em relação a isso, mas acho que Deus encaminha tudo e vai me preparar. Vai preparar o meu coração e o meu psicológico pra isso também.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Divulgação