Após ‘Dança dos Famosos’, Nicolas Prattes se dedica à carreira musical

Depois do sucesso como finalista do ‘Dança dos Famosos’, quadro do ‘Domingão do Faustão’, Nicolas Prattes parece ter gostado de arriscar suas habilidades na música. Antes de voltar à TV, o ator viajou para Orlando para gravar o clipe do single ‘VAMBORA’, lançado nesta sexta-feira (5), em parceria com o músico Gesualdi.

“O Gesualdi e eu somos amigos de longa data e sempre tivemos o sonho de trabalhar juntos”, contou Nicolas para a QUEM. “A parceria para o single ‘VAMBORA’ foi incrível, nos divertimos muito em todo o processo, desde a composição até a finalização”, acrescenta.

Embora seja conhecido como ator, Nicolas se mostrou empolgado com o novo trabalho. “Chegamos hoje em Orlando para iniciarmos as gravações e finalizaremos em Miami ainda esse mês”, disse.

