Após barracos, Wesley Safadão perde contratos publicitários

Os -muitos- barracos envolvendo a família de Wesley Safadão estão custando caro ao cantor. A ex-mulher dele e a atual esposa estão sempre se envolvendo em polêmicas e, de acordo com o jornal “Extra”, o mercado publicitário não está mais interessado em se envolver.

Isso porque Safadão era antes visto como um homem de família, centrado e que se comunicava bem com os brasileiros. No entanto, essa imagem ficou arranhada depois de tantas confusões entre Thyane Dantas, a mulher, e Milaide Mihaile, a ex.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Divulgação