Após AVC, Jorge Fernando passa bem e se recupera em casa

Jorge Fernando, que passou 18 dias no hospital em outubro de 2016, após uma inflamação no pâncreas, teve um novo problema de saúde. Recentemente, o diretor de novelas da Globo teve um AVC – Acidente Vascular Cererbral – e foi submetido a uma cirurgia no hospital Samaritano, em Botafogo. Apesar do susto, a assessoria de imprensa da emissora afirmou, em comunicado, que Jorge Fernando já teve alta e está se recuperando em casa.

No momento, ele não está envolvido em nenhum projeto na emissora e vem se dedicando a um musical no teatro. A última novela que ele dirigiu foi ‘Êta Mundo Bom’, no primeiro semestre de 2016.

Fonte: Ego