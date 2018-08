Após Anitta confirmar desentendimento, Simaria fala sobre o assunto

Anitta confessou recentemente que teve um desentendimento com a cantora sertaneja Simaria. As duas fizeram parceria no hit ‘Louca’ e teriam brigado nos bastidores do Prêmio Multishow de 2017, depois de elas se apresentarem ao vivo. A ‘treta’ dura até hoje.

Simaria decidiu se pronunciar e dar sua versão sobre os fatos: “Fomos até ela para dar um conselho que nós gostaríamos que alguém nos desse. Não sei o que aconteceu… Segundo o povo, não sei se foi ela que falou, não acompanho, meu mundo é outro, foi como se a gente tivesse brigado”, afirmou a cantora sertaneja em programa de TV.

No entanto, ela aproveitou para dar uma trégua entre as artistas: “Amiga, se eu disse alguma coisa que te deixou chateada… Estou dizendo com a maior humildade do mundo: você é uma mulher que trabalha muito, luta pelo que quer, que somou muito na nossa parceria”, destacou.

Anitta finalmente admitiu que brigou mesmo com Maluma e com Simaria, da dupla com Simone. A declaração foi dada ao jornalista Leo Dias, durante o programa “Fofocalizando”, do SBT, desta segunda-feira (6).

Primeiro, Leo perguntou sobre a suposta rixa com Maluma, com quem a brasileira fez a parceria da música “Sim ou Não” e vai dividir a bancada de jurados do programa “La Voz México”. Sobre o colombiano, Anitta disse que houve um problema, mas não falou a causa.

“As pessoas adoram falar que eu sou brigona. É que eu não consigo ser falsa. Se a pessoa fez algo que me chateou não consigo sorrir e fingir que nada aconteceu. É perceptível pra todo mundo, não sei disfarçar. Mas sou uma pessoa que evolui, e agora está tudo certo”, afirmou.

Já sobre Simaria, sua parceira no hit “Louca”, Anitta não conseguiu negar que houve um desentendimento entre elas. Mas, mais uma vez, não revelou o motivo e disse que não importava. Segundo informações do UOL, a briga teria ocorrido nos bastidores do Prêmio Multishow.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução / Vevo