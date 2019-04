Após alfinetadas, sertaneja Maraísa pede desculpas à coleguinha Simone

Maiara e Maraísa ligaram para Simone, da dupla com Simaria, para se desculparem pelas alfinetadas que Maraísa deu na Festa do Peão de Barretos e que acabaram respingando em Simone. Acontece que após Simone e Simaria terem sido anunciadas embaixadoras do evento, posto até então ocupado por Gusttavo Lima por dois anos seguidos, Maraísa comentou a substituição em um tom nada amigável: “Não é mais embaixador! Agora é Simone e Simaria! Alguém avisa”, disse ela a um internauta que havia publicado “Respeita o Embaixador” ao referir-se a Gusttavo Lima.

Em resposta a uma fã que gostaria que ela e Maiara ou Marília Mendonça fossem as embaixadoras, a sertaneja continuou: “Miga nem se convidassem! Quem é que quer o que ninguém quer mais nem de graça? Embaixador só tem um! Gusttavo Lima”. Maraísa se arrependeu e chegou a apagar as publicações, mas elas já tinham viralizado.

Após todo o bafafá, Simone resolveu se pronunciar: “Amor, muito amor é o que eu desejo a cada um de vocês!” Logo depois a cantora já não seguia mais o perfil oficial de Maiara e Maraísa. Simone, inclusive, chegou a afirmar que não deixou de seguir as gêmeas e cogitou ter sido bloqueada e depois desbloqueada, o que faz com que ela deixe de seguir o perfil de Maiara e Maraísa automaticamente.

A iniciativa de ligar para pedir desculpas, que prontamente foram aceitas por Simone, partiu de Maiara, que fez questão de avisar à coleguinha que Maraísa também se retrataria com ela. Antes de Simone e Simaria, somente homens ocuparam o posto de embaixador.

Fonte: leodias.odia.ig.com.br / Fotos: Divulgação