Após 16 anos, Malvino Salvador deixa Globo por não ter contrato renovado

O ator Malvino Salvador, que estava na TV Globo desde 2004, não teve seu contrato renovado com a emissora, que decidiu fazer convites de trabalho por obra com o artista.

Sobre o fim do contrato com Malvino, a Globo informou que “O que muda é a relação de trabalho” com o artista, que poderá fazer trabalhos futuros na casa.

Malvino Salvador estreou na emissora carioca no remake de ‘Cabloca’ como o peão Tobias e depois fez mais 10 trabalhos, sendo o último em ‘A Dona do Pedaço’, como Agno.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram