Antônia Fontenelle descarta reconciliação com Jonathan Costa

Antônia Fontenelle só tem olhos para o filho mais novo, o fofíssimo Salvatore. Recém-separada de Jonathan Costa, a atriz contou ao EGO que o caçula está sendo muito importante nesse período de sua vida. “Não me imagino sem o Salvatore. Meu maior prazer é voltar pra casa e estar com ele. Levo ele comigo sempre que dá”, disse ela, durante a gravação do primeiro DVD solo de Solange Almeida – que aconteceu na noite da última quarta-feira, 8, em São Paulo.

Mas não é só por Salvatore que Antônia tem babado. A pequena Charlotte, filha de seu filho mais velho, Samuel, também tem sido muito paparicada. “É um sentimento muito louco! Filha do meu filho!”, afirmou a atriz antes de contar que não se incomoda de ser chamada de avó: “Mas vou ensiná-la a me chamar de ‘daddy’s mommy‘”, brincou.

Questionada sobre a possibilidade de se reconciliar com Jonathan Costa, Antônia Fontenelle afirmou categoricamente: “Não”. A atriz, que já foi casada quatro vezes, no entanto, pretende se casar de novo: “Caso quantas vezes for necessário. Só tenho 42 anos! A vida só está começando.”

‘Vida corrida e feliz’

Além de Salvatore, Antônia tem dedicado seu tempo aos ensaios da peça “Sincerissídio”, um monólogo em que ela faz uma auto-análise e fala sobre seus casamentos e as polêmicas em sua vida. “A vida está corrida e eu estou muito feliz. Vou estrear esse espetáculo no dia 7 de abril, em Salvador. Depois vamos passar por algumas outras capitais do Brasil.”

Para seu canal no YouTube, o “Na Lata”, Antônia prepara entrevistas com mulheres poderosas como Solange Almeida, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Joelma e a dupla Simone e Simaria. “Vou conversar com mulheres fortes. Só falta alinhar as agendas, mas todas já toparam. Mulheres de verdade ajudam, somam, não competem.”

Fonte: Ego